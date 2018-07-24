У серпні поліція проведе профілактичне відпрацювання Одеського регіону

Такі заходи зумовлені прибуттям до Одеської області значної кількості туристів. Відтак до відпрацювання будуть залучені придані сили поліції та Нацгвардії. Про це сьогодні, 24 липня, повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич під час робочої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

За словами Олександра Фацевича, не зважаючи на факт зменшення майже вдвічі кількості злочинів, вчинених у громадських місцях на території Одеської області у першому півріччі 2018 року, активна фаза літнього – оздоровчого сезону призводить до погіршення криміногенної ситуації в регіоні. Зокрема, аналіз оперативної обстановки свідчить, що кількість злочинів, вчинених у червні, збільшилася у порівнянні із травнем цього року. Одним з факторів, що впливає на цю ситуацію, є прибуття в регіон значної кількості туристів.

«У зв’язку з цим, за дорученням керівництва Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції ініційовано проведення профілактичного відпрацювання на території Одеської області. Воно спрямоване на забезпечення безпеки громадян, які перебувають на відпочинку, а також попередження та розкриття правопорушень», – наголосив заступник глави Нацполіції.

Відтак за дорученням керівництва Нацполіції з 13 липня цього року до поліції Одещини були відрядженні придані сили поліції. Поліцейські здійснюватимуть патрулювання території найбільш криміногенно-уражених районів.

«З 1 серпня розпочнеться практичний етап оперативного відпрацювання. В ході його проведення необхідно, за результатами аналізу оперативної обстановки, забезпечити об’єктивне виставлення нарядів з охорони публічної безпеки та порядку. Організувати максимальне залучення до несення служби всіх підрозділів територіальних органів», – зазначив Олександр Фацевич.

Він додав, що профілактичні заходи будуть здійснюватися у місцях відпочинку, лісопаркових зонах, санаторіях, тощо. Крім того, буде посилено роботу з перевірки транспортних засобів з метою виявлення та вилучення викраденого автотранспорту, перевезення незареєстрованої зброї, вибухових пристроїв та наркотичних речовин.

Нагадаємо, в Україні стартують спецзаходи з перевірки пасажирського транспорту.

Департамент комунікації

Національної поліції України