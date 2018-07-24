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В Запорожской области локомотив при сцепке протаранил пассажирский состав

24.07.2018 14:22

 Пассажиры курортного поезда послетали с полок, погибших нет.

На железнодорожной станции Пологи в Запорожской области локомотив врезался в пассажирский поезд, сообщает корреспондент Lb.ua. Из-за инцидента уже на полтора часа задержано движение поезда № 227 Киев-Бердянск, другие поезда следуют без задержек.

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Согласно сообщению, на узловой станции при сцепке локомотива пассажирского поезда отказали тормоза, и локомотив врезался в пассажирский состав. Даже с учетом небольшой скорости движения силы удара хватило, чтобы у нескольких вагонов слетели водяные шланги. Внутри поезда попадали с верхних полок пасажиры, несколько человек обожглись горячими напитками.

Погибших в результате инцидента нет, на станцию прибыла "скорая", чтобы оказать медицинскую помощь пассажирам, получившим ожоги.

Движение поезда задержано до составления акта.

По данным Приднепровской железной дороги, для расследования инцидента на станцию выехала комиссия. По уточненной информации, столкновение локомотива с пассажирским составом произошло из-за превышения скорости, что привело к травмированию пассажиров (ушибы, синяки, ожоги).

Медики оказали помощь на месте 26 пассажирам, еще двоих - мать с ребенком - госпитализировали в местную больницу.

 

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