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В Грузии погиб украинский турист

24.07.2018 14:36

Двое туристов отстали от группы и сорвались при спуске с вершины горы

В Грузии двое украинских туристов отстали от группы и при спуске с вершины Тетнульд сорвались с тропы и скатились ниже по склону. В результате один из них погиб, а другого удалось спасти и сейчас он находится в больнице города Зугдиди. Об этом рассказал один из друзей туристов Дмитрий Костюк на своей странице в социальной сети.

Фото: Т.Лихицкая

18 июля 2018 Ярослав и Евгений сорвались с тропы при спуске с вершины горы Тетнульд в Грузии. Примерно в 19 часов по местному времени, группа с которой они шли заявила об их исчезновении. При содействии украинского консула и страховой компании на место происшествия вылетел вертолет.

На следующий день спасательная команда нашла двух туристов рядом на склоне ледопада. С многочисленными травмами, но оба из них были живы. Сразу удалось забрать и доставить в больницу только Ярослава, который мог ходить сам. Ему сразу же была оказана соответствующая медицинская помощь. За Евгением вертолет должен был прибыть позже, однако за ним никто не прибыл. По одной версии, операция по его спасению была прервана из-за плохих погодных условий, по другой – нужен был вертолет другой конфигурации. В результате второй турист погиб. Спустя некоторое время тело туриста все же сняли с горы, однако его все еще не отдали его вдове, которая сейчас находится в Тбилиси. // Сегодня

 

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