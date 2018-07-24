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«Укртелеком» хочет еще больше денег за стационарную связь

24.07.2018 15:08

“Укртелеком” обратился в Национальную комиссию по госрегулированию связи и информатизации (НКРСИ) с просьбой повысить граничные тарифы на стационарную телефонию. 

Об этом УНН сообщил директор по корпоративным коммуникациям “Укртелекома” Михаил Шуранов.

"Укртелеком" планирует осенью повысить тарифы на стационарную связь

“Мы обратились к регулятору с вопросом о повышении граничных тарифов на фиксированную телефонию, поскольку себестоимость оказания услуг постоянно увеличивается. Цены на энергоносители, рост минимальной заработной платы, значительное количество краж медного кабеля повышают стоимость предоставления услуг. Сейчас себестоимость выше чем граничные тарифы (минимальный тариф в селе 36,85 грн, максимальны граничный в городе 52,62 грн). При этом, например, в селе себестоимость оказания услуги телефонии — почти 70 гривен. Предполагается повышение в среднем на 14% с ноября 2018 года. В счете это 3-7 гривен”, — рассказал Шуранов.

Кроме того, как уточнил он, планируется еще одно повышение с января 2019 года — на 10%. То есть цифры в платежках вырастут еще на несколько гривен.

 

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