В Мариуполе Volkswagen-«бляхер», уходя от погони, снес ворота у главка СБУ (фото)

Сегодня утром водитель на машине с литовскими номерами протаранил двое ворот во дворе СБУ на улице Архитектора Нильсена в Мариуполе.

Из собственных источников корреспонденту MRPL.CITY стало известно, что инцидент произошел около 04:10.

Volkswagen, предположительно Golf, на скорости пронесся сквозь двор Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, скрываясь от преследования полиции. При таране от автомобиля отлетел значок, указывающий на марку транспортного средства. Также сообщается, что позже данный автомобиль видели в Левобережном районе города, но задержать его не удалось.

Побывавший на месте происшествия корреспондент MRPL.CITY выяснил, что тараном с петель сорваны обе створки ворот со стороны шахматного клуба и вместе с навесами сорвана одна створка ворот на противоположной стороне двора СБУ. Там в настоящее время установлено временное заграждение с предупреждающим знаком. На территории расположения зданий областного и городского управлений Службы безопасности усилена охрана.

В полиции и СБУ ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на проведение следственных действий.