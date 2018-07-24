В Мариуполе Volkswagen-«бляхер», уходя от погони, снес ворота у главка СБУ (фото)

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Сегодня утром водитель на машине с литовскими номерами протаранил двое ворот во дворе СБУ на улице Архитектора Нильсена в Мариуполе.
Из собственных источников корреспонденту MRPL.CITY стало известно, что инцидент произошел около 04:10.
Volkswagen, предположительно Golf, на скорости пронесся сквозь двор Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, скрываясь от преследования полиции. При таране от автомобиля отлетел значок, указывающий на марку транспортного средства. Также сообщается, что позже данный автомобиль видели в Левобережном районе города, но задержать его не удалось.
Побывавший на месте происшествия корреспондент MRPL.CITY выяснил, что тараном с петель сорваны обе створки ворот со стороны шахматного клуба и вместе с навесами сорвана одна створка ворот на противоположной стороне двора СБУ. Там в настоящее время установлено временное заграждение с предупреждающим знаком. На территории расположения зданий областного и городского управлений Службы безопасности усилена охрана.
В полиции и СБУ ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на проведение следственных действий.
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