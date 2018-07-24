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Підозрюваному у незаконному переправленні моряків через держкордон обрано запобіжний захід

24.07.2018 15:35

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, у минулому році завдяки злагодженій співпраці Головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим з прокуратурою Автономної Республіки Крим та Одеським прикордонним загоном Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України вдалось задокументувати та припинити протиправну діяльність організованої групи, члени якої в продовж 2015-2017 років організували канал незаконного переправлення моряків через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території півострову Крим для подальшого працевлаштування.

10.07.2018 за результатами зібраних доказів, одному з організаторів незаконної діяльності, мешканцю м. Херсона, складено письмове повідомлено про підозру та оголошено в розшук.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, маючи трудовий стаж в галузі морського судноплавства та перебуваючи на посаді директора однієї з крюінгових компаній, що спеціалізується на доборі та працевлаштуванні моряків на судна закордонного прямування, незаконно переправляв моряків з Одеської та Херсонської областей до Криму з подальшим їх працевлаштуванням на судна Республіки Молдова та Танзанії.

19.07.2018 на пункті пропуску Долинське митного посту «Ізмаїл» Південної митниці працівники поліції затримали підозрюваного, а 20.07.2018 до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави.
Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що відносно ще одного організатора цієї схеми, обвинувальний вирок суду набрав законної сили. Обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Прес-служба прокуратри АР Крим

 

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