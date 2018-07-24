В российской колонии запытали до смерти очередного заключенного

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Сотрудник учреждения пристегнул заключённого наручниками к столу, а потом завязал ему лицо простынёй
В России следователи задержали одного из сотрудников колонии № 6 в Брянской области. Его подозревают в том, что он применил пытки к одному из заключённых, которые привели к смерти арестанта. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Сотрудник колонии сначала пристегнул заключённого наручниками к столу, а потом завязал ему лицо простынёй. В результате этого мужчина задохнулся.
Напомним, буквально неделю назад в сети появилось скандальное видео из ярославской колонии, на котором люди в форме сотрудников ФСИН оскорбляют мужчину, избивают дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. В итоге следственные органы РФ организовали проверку и задержали шестерых сотрудников колонии. // Сегодня
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