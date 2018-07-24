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Израиль сбил ракетой Patriot истребитель «Су», залетевший с территории Сирии

24.07.2018 16:09

По самолету были выпущены несколько ракет, о судьбе экипажа не сообщается

Самолет "Су", нарушивший воздушное пространство Израиля со стороны Сирии, был сбит израильской армией. Подразделения ПВО выпустили по самолету две ракеты Patriot. Согласно предварительной информации, самолет принадлежал сирийской армии. Об этом говорится в официальном сообщении Армии обороны Израиля.

Фото из открытых источников

"Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю "Сухой", проникшему в израильское воздушное пространство. Армия отслеживала заранее передвижение истребителя, который проник на 2 км в воздушное пространство Израиля, после чего был сбит ракетами Patriot", – говорится в распространенном военными коммюнике. 

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