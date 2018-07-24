Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Трьох мешканців Луганщини засуджено до на строк від 4 до 7 років за пограбування самотніх жінок

24.07.2018 16:22

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно трьох мешканців Луганщини за фактом вчинення грабежів та розбою (ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК України).

Розслідуванням встановлено, що впродовж 2016 року троє молодиків вчинили грабежі у м. Лисичанську та розбійний напад у м. Сєвєродонецьку. 

Внаслідок таких протиправних дій зловмисники незаконно заволоділи майном потерпілих , а саме ювелірними прикрасами та готівковими коштами, на суму майже 40 тисяч гривень. 

Наразі, Сєвєродонецьким міським судом Луганської області чоловіків визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК України, та призначено покарання від 4 до 7 років позбавлення волі кожному з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...