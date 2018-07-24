Трьох мешканців Луганщини засуджено до на строк від 4 до 7 років за пограбування самотніх жінок

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно трьох мешканців Луганщини за фактом вчинення грабежів та розбою (ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК України).

Розслідуванням встановлено, що впродовж 2016 року троє молодиків вчинили грабежі у м. Лисичанську та розбійний напад у м. Сєвєродонецьку.

Внаслідок таких протиправних дій зловмисники незаконно заволоділи майном потерпілих , а саме ювелірними прикрасами та готівковими коштами, на суму майже 40 тисяч гривень.

Наразі, Сєвєродонецьким міським судом Луганської області чоловіків визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК України, та призначено покарання від 4 до 7 років позбавлення волі кожному з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області