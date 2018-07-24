При отриманні хабара затримано викладача Чернівецького політехнічного коледжу

За 700 доларів США чоловік мав посприяти абітурієнту у вступі.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно з оперативниками Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили протиправну діяльність завідувача кафедри ЧНУ.

Правоохоронці з’ясували: отриману неправомірну вигоду зловмисник планував поділити з службовими особами коледжу і таким чином допомогти у вирішенні питання про зарахування вступника.

Під час одержання вказаної суми коштів працівники поліції затримали науковця. Наразі проводяться слідчі дії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області