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До 11 років засуджено рецидивіста, який зі спільником зґвалтував та пограбував дівчину на Київщині

24.07.2018 16:48

 

Установлено, що в серпні 2016 року, в смт. Немішаєве Бородянського району, 29-річний чоловік, який раніше був неодноразово судимий, спільно зі своїм знайомим зустріли дівчину, яка поверталась додому. Так, рецидивіст та його товариш сказали роздягнутись 28-річній потерпілій і продовжуючи залякувати останню зловмисник зґвалтував дівчину.

Після згвалтування чоловіки пограбували потерпілу, заволодівши її мобільним телефоном та золотими прикрасами, завдавши матеріальних збитків останній на суму понад 15 тисяч гривень.

суд

У подальшому, після вчинення злочину зловмисник поїхав в Житомирську область, де вже у вересні викрав та зґвалтував ще одну дівчину. Правоохоронними органами рецидивіста затримано. За результатами висновків молекулярно-генетичної експертизи встановлено, що до скоєного раніше зґвалтування в Бородянському районі причетний саме цей чоловік. 

За процесуального керівництва Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно зловмисника у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 152 (зґвалтування, вчинене групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Завдяки якісному підтриманню державного обвинувачення прокуратурою рецидивіста визнанно винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 11 років позбавлення волі.

Матеріали відносно іншого чоловіка виділені в окреме провадження.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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