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На Днепропетровщине уголовник, отсидевший за убийство, жестоко избил мать

24.07.2018 17:02

В Першотравенске в Днепропетровской области пьяный мужчина искалечил свою мать из-за того, что она долго открывала дверь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Правоохранителям удалось установить, что к избиению старушки причастен ее 49-летний сын. В этот же день мужчина пришел домой навеселе. Когда потерпевшая открыла ему входную дверь, он набросился на нее с кулаками", – говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Избитую женщину в квартире нашли соседи: ее госпитализировали в больницу. Как оказалось причиной нападения стало то, что женщина долго открывала дверь. Примечательно, что мужчина два года назад вернулся из тюрьмы: его посадили за умышленное убийство.

"Следственным Першотравенского отделения полиции открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией предусмотренной ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное расследование", – добавили правоохранители. // Сегодня

 

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