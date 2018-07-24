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В Николаеве пьяный отморозок побил стекла авто, а выйдя из полиции, ранил ножом прохожего

24.07.2018 17:15

Ночью 24 июля мужчина, гуляя с девушкой по Садовой побил ногами несколько припаркованных автомобилей и разбил стекло, после чего патрульные полицейские его задержали. Однако после того, как мужчину отпустили из Центрального отдела полиции, он ударил ножом прохожего.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

нож

Вызов в отделение поступил в 3 часа ночи. Очевидцы сообщили, что между Садовой и Севастопольской ходят парень и девушка, при этом мужчина кричал и бил ногами автомобили. Патрульные приехали на вызов и начали обследование территории. Возле пункта очистки воды полицейские увидели наряд Государственной службы охраны, а у самого здания были побиты стекла. У четырех машин, стоящих рядом, стекла также были разбиты, а на осколках одного из стекол патрульные обнаружили следы крови. Вскоре правоохранители нашли парня, у которого была порезана нога.

Выяснилось, что он был пьян и поссорился со своей девушкой «из-за неадекватного поведения». В это время появился знакомый задержанного, который пообещал подвезти его документы. Мужчину отвезли в Центральный отдел полиции, туда же поехал и его друг с документами. Известно, что утром задержанного выпустили из отдела, после чего он вместе с другом он пошел в Каштановый сквер, где нанес прохожему ножевые ранения. Мужчин задержали и доставили обратно в отдел полиции. О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно.

 

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