В Москве белорусским активисткам в полиции намекнули, что их могут увезти в лес и изнасиловать

В Москве задержали активистов из Белоруссии, их расспрашивали про баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает»

В Москве около станции метро «Тульская» задержали двоих активистов из Белоруссии и четырех их друзей. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала активистка анархистского движения в Белоруссии Марина Косинерова.

Марина Косинерова

По ее словам, активистов задержали в ночь на 23 июля. Они гуляли в районе станции метро «Тульская», когда навстречу им выехала полицейская машина, из который вышли несколько человек в штатском. Молодые люди разделились на две группы и попытались скрыться. Однако дорогу им перегородил еще один служебный автомобиль, отмечает Медиазона

«Большинство сотрудников полиции были в гражданской одежде, они не показывали удостоверения. Без объяснения причин со словами "Пакуйте их" сотрудники переписали данные и доставили в отдел по Даниловскому району», — рассказала Косинерова.

В отделе всех поместили в камеру, а затем выводили по одному на допрос. В комнате для допроса, по словам Косинеровой, было 7-8 человек. Их интересовало, состоят ли молодые люди в российских или белорусских анархистских движениях (упоминалась, в том числе, движение «Народная самооборона»). Кроме того, активистам задавали вопросы про баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает», который вывесили возле офиса НТВ в Останкино.

Мужчина, находившийся в одной камере с активистами, сообщил «ОВД-Инфо», что активисты рассказывали ему, как проходил допрос. По их словам, полицейские угрожали им, намекали на уголовное дело и пытались заставить их сдать отпечатки пальцев. Девушкам намекали, что их могут увезти в лес и изнасиловать, а мужчин — депортировать.

Косинерова подчеркнула, что угрозы перестали поступать после того, как один из задержанных сказал, утром в отделение приедут правозащитники. После этого молодые люди услышали, как один полицейский сказал другому: «******* [Бить] их теперь нельзя».

Задержанные не сдавали отпечатки пальцев и не подписывали никакие документы. Около четырех часов ночи их отпустили без протоколов.

В ночь на 30 июня у офиса НТВ на Аргуновской улице вывесили баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает». Перед этим в Челябинске прекратилиуголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК) против анархистов из-за баннера «ФСБ — главный террорист».

Этот баннер вывесили в поддержку обвиняемых по «пензенскому делу»; они рассказывали, что силовики под пытками вынуждали дать их признательные показания. НТВ выпустил про это дело фильм.