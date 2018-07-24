В Москве белорусским активисткам в полиции намекнули, что их могут увезти в лес и изнасиловать

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В Москве задержали активистов из Белоруссии, их расспрашивали про баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает»
В Москве около станции метро «Тульская» задержали двоих активистов из Белоруссии и четырех их друзей. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала активистка анархистского движения в Белоруссии Марина Косинерова.
Марина Косинерова
«Большинство сотрудников полиции были в гражданской одежде, они не показывали удостоверения. Без объяснения причин со словами "Пакуйте их" сотрудники переписали данные и доставили в отдел по Даниловскому району», — рассказала Косинерова.
В отделе всех поместили в камеру, а затем выводили по одному на допрос. В комнате для допроса, по словам Косинеровой, было 7-8 человек. Их интересовало, состоят ли молодые люди в российских или белорусских анархистских движениях (упоминалась, в том числе, движение «Народная самооборона»). Кроме того, активистам задавали вопросы про баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает», который вывесили возле офиса НТВ в Останкино.
Мужчина, находившийся в одной камере с активистами, сообщил «ОВД-Инфо», что активисты рассказывали ему, как проходил допрос. По их словам, полицейские угрожали им, намекали на уголовное дело и пытались заставить их сдать отпечатки пальцев. Девушкам намекали, что их могут увезти в лес и изнасиловать, а мужчин — депортировать.
Косинерова подчеркнула, что угрозы перестали поступать после того, как один из задержанных сказал, утром в отделение приедут правозащитники. После этого молодые люди услышали, как один полицейский сказал другому: «******* [Бить] их теперь нельзя».
Задержанные не сдавали отпечатки пальцев и не подписывали никакие документы. Около четырех часов ночи их отпустили без протоколов.
В ночь на 30 июня у офиса НТВ на Аргуновской улице вывесили баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает». Перед этим в Челябинске прекратилиуголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК) против анархистов из-за баннера «ФСБ — главный террорист».
Этот баннер вывесили в поддержку обвиняемых по «пензенскому делу»; они рассказывали, что силовики под пытками вынуждали дать их признательные показания. НТВ выпустил про это дело фильм.
Просторная комната, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти...