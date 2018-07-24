В России 40 росгвардейцев расстреляли ветерана-«афганца», которому стало плохо (видео)

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Десятки полицейских открыли огонь на поражение в городе Тында Амурской области и расстреляли ветерана-афганца, который не заплатил за воду в магазине
Мужчине стало плохо и он попросил в магазине бутылку воды, сообщает Амур.инфо.
Владимир Остренко крайний справа
Он пообещал заплатить позже, однако, сотрудников магазина это не устроило, и они вызвали наряд полиции.
Нарушителя обнаружили на уличной скамейке - он сидел неподвижно, однако, держал несколько мачете. Полицейские долго думали, как поступить, но на всякий случай сделали несколько предупредительных выстрелов.
На видео, которое появилось в сети, видно, что человек в какой-то момент пошевелился и поднял ножи. После этого сотрудники полиции начали стрелять в него. Нарушитель получил пять пуль и позже скончался в больнице.
Убитым оказался 52-летний Владимир Остренко. Он работал дорожником, а ножи, как выяснилось, были нужны ему, чтобы срезать кусты вдоль железной дороги.
Коллеги Остренко сообщили, что с утра он выглядел обычно, однако после стал жаловаться на недомогание, и его отпустили домой. Сейчас близкие погибшего пытаются установить причины произошедшей трагедии. // Depo.ua
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