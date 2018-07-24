Только за прошедшие сутки в Украине поймали более 600 пьяных водителей за рулем

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МВД усилило меры безопасности на дорогах, в частности в состав патрульных групп полиции ввели бойцов Нацгвардии и увеличили количество постов на автодорогах.
За минувшие сутки полиция зафиксировала 631 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Не можем не поделиться этой страшной цифрой. 631 потенциальный убийца за один день. Друзья, берегите друг друга», – говорится в сообщении полиции.
Просторная комната, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти...