У Черкасах внаслідок ДТП загинули пішоходи – жінка та її 6 річна дитина (фото)

Сьогодні вдень на перехресті вулиць Чорновола та Чайковського, в результаті ДТП загинули мама і її дитина.

Про це інформують у прес-службі патрульної поліції Черкаської області.

Винуватцем аварії став водій БМВ, який протаранив іншу автіку - Фіат. В результаті цього Фіат відкинуло і він збив маму з дитиною. Водій БМВ з місця пригоди втік.

provce.ck.ua