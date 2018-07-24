У Черкасах внаслідок ДТП загинули пішоходи – жінка та її 6 річна дитина (фото)

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Сьогодні вдень на перехресті вулиць Чорновола та Чайковського, в результаті ДТП загинули мама і її дитина.
Про це інформують у прес-службі патрульної поліції Черкаської області.
Винуватцем аварії став водій БМВ, який протаранив іншу автіку - Фіат. В результаті цього Фіат відкинуло і він збив маму з дитиною. Водій БМВ з місця пригоди втік.
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