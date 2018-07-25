В Николаеве пьяный мужчина заявил о похищении ребенка «лицами неславянской внешности»

Пьяный мужчина сообщил полиции о том, что неизвестные похитили малолетнего мальчика.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

"Сегодня, 24 июля, днем ​​по спецлинии "102" позвонил гражданин, который утверждает, что стал свидетелем похищения малолетнего мальчика. По словам заявителя, на его глазах на пр. Центральном, неподалеку ул. Лягина, неизвестные лица неславянской внешности схватили малолетнего ребенка, посадили в багажное отделение автомобиля серого или синего цвета и уехали. Малолетний шел по улице без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

Полицейские проверяют указанное сообщение.

"Сориентированы наряды патрульной полиции и оперативные сотрудники, с заявителем работает следственно-оперативная группа, на место происшествия прибыло руководство Николаевского главка и Центрального отдела полиции", - отметили в ведомстве.

Указано, что заявитель имеет явные признаки алкогольного опьянения и подтверждает, что употреблял спиртные напитки.

Сейчас мужчина доставлен в Центральный отдел полиции для более детального выяснения обстоятельств.

"Во время отработки места происшествия другие свидетели не подтвердили сказанную информацию, а также сообщений об исчезновении или похищении ребенка в полицию не поступало. В дальнейшем правоохранители будут принимать меры в соответствии с установленной в результате проверки информацией", - отметили в полиции.