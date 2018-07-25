В России убит журналист ГТРК «Нижний Новгород»

Об этом сообщает Newsroom24
со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации издания, тело 27-летнего Суворова с открытой черепно-мозговой травмой нашли 23 июля около Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе города. По предварительным данным, смертельную травму нанесли камнем. Расследование уголовного дела продолжается.
Приятель убитого рассказал «Медиазоне», что Суворов вышел с празднования дня рождения на Рождественской улице в центре и шел домой в район Сенной, где жил.
NewsNN.ru
со ссылкой на источники пишет
, что вечером 23 июля на стройплощадке около трамплина очевидцы слышали крики, а после в траве на склоне нашли тело молодого человека в крови. NewsNN.ru
также утверждает, что журналист погиб от ножевых ранений.
Издание пишет, что Суворов вел утрение эфиры «Вести-Приволжья», а также программу «10 минут с «Политехом». Кроме того, погибший журналист был редактором интернет-издания «Вести. Нижний Новгород». // Медиазона