В России убит журналист ГТРК «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 105 УК (убийство) после смерти журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова

Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, тело 27-летнего Суворова с открытой черепно-мозговой травмой нашли 23 июля около Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе города. По предварительным данным, смертельную травму нанесли камнем. Расследование уголовного дела продолжается.

Приятель убитого рассказал «Медиазоне», что Суворов вышел с празднования дня рождения на Рождественской улице в центре и шел домой в район Сенной, где жил.

NewsNN.ru со ссылкой на источники пишет , что вечером 23 июля на стройплощадке около трамплина очевидцы слышали крики, а после в траве на склоне нашли тело молодого человека в крови. NewsNN.ru также утверждает, что журналист погиб от ножевых ранений.