Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В России убит журналист ГТРК «Нижний Новгород»

25.07.2018 01:18

В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 105 УК (убийство) после смерти журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова

Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на правоохранительные органы.
Картинки по запросу Денис Суворов
 
По информации издания, тело 27-летнего Суворова с открытой черепно-мозговой травмой нашли 23 июля около Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе города. По предварительным данным, смертельную травму нанесли камнем. Расследование уголовного дела продолжается.
 
Приятель убитого рассказал «Медиазоне», что Суворов вышел с празднования дня рождения на Рождественской улице в центре и шел домой в район Сенной, где жил.
 
NewsNN.ru со ссылкой на источники пишет, что вечером 23 июля на стройплощадке около трамплина очевидцы слышали крики, а после в траве на склоне нашли тело молодого человека в крови. NewsNN.ru также утверждает, что журналист погиб от ножевых ранений.

 

Издание пишет, что Суворов вел утрение эфиры «Вести-Приволжья», а также программу «10 минут с «Политехом». Кроме того, погибший журналист был редактором интернет-издания «Вести. Нижний Новгород». // Медиазона

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...