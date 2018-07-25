При валютном надзоре банковская тайна перестанет быть тайной

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Отныне банкам позволят предоставлять информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора
Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, в связи с вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Как сообщается, документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".
В частности, отныне позволят банкам предоставлять информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.
"В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление вступает в силу одновременно с днем введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".
Ранее, в 2017 году, Национальный банк Украины возобновил действующие нормы правил хранения, защиты, использования и раскрытие банковской тайны и урегулировал вопрос раскрытия банками в электронном виде информации, которая содержит банковскую тайну. // РБК-Украина
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