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При валютном надзоре банковская тайна перестанет быть тайной

25.07.2018 02:03

Отныне банкам позволят предоставлять информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора

Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, в связи с вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Фото: Национальный банк Украины (УНИАН)

Как сообщается, документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

В частности, отныне позволят банкам предоставлять информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.

"В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление вступает в силу одновременно с днем введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Ранее, в 2017 году, Национальный банк Украины возобновил действующие нормы правил хранения, защиты, использования и раскрытие банковской тайны и урегулировал вопрос раскрытия банками в электронном виде информации, которая содержит банковскую тайну. // РБК-Украина

 

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