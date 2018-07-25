За продаж елементів динамічного захисту танків та боєприпасів затримано контрактника

Затримання відбулося за оперативного супроводження 5 Сектору 8 Управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

Установлено, що старший солдат військової служби за контрактом впродовж травня-липня 2018 року викрадав військове майно, а саме боєприпаси та елементи динамічного захисту танків та збував їх цивільній особі. 24.07.2018 року вказаний військовослужбовець, перебуваючи за місцем свого проживання, реалізував громадянину України 7 елементів динамічного захисту танків та 4 пачки патронів калібру 7,62 мм, по 20 шт. у кожній пачці, за що мав намір отримати грошові кошти у сумі 3500 гривень.

Даний факт задокументований під час негласних слідчих (розшукових) дій.

Безпосередньо після збуту патронів та елементів динамічного захисту танків «реалізатора зброї» затримано в порядку ст. 208 КПК України, а реалізовані ним боєприпаси та вибухові речовини вилучені.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають обшуки за місцями проживання та проходження військової служби затриманого.

Довідково:

• ч. 3 ст. 410 КК України, «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства, вчинені військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років».

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України