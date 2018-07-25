ДТП произошло на бульваре Леси Украинки. Автомобиль водителя-нарушителя уже нашел наряд патрульной полиции. Девочка от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи.

Как сообщили «УК» в Отделе коммуникации полиции Киева, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, патрульные и следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Хаммер" сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия.

На вызов сразу прибыли правоохранители и медики. Врачи в карете «скорой» констатировали смерть ребенка.

В настоящее время полицейские общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Сотрудники полиции уже нашли автомобиль виновника ДТП.

Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Свидетелей инцидента просят звонить на линию полиции 102.

По уточненным данным, водителя-убийцу задержали, он успел снять номера с машины, и пытался сбежать с места преступления. Партрульной полиции удалось задержать беглеца с помощью граждан, которые готовы были устроить самосуд, так как все давно потеряли надежду на справедливый суд в Украине.

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Как сообщает Киев оперативный, водителем, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе на Hummer H2 (#AI8888IO), оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

Номерной знак автомобиля-убийцы АІ8888ІО.

Ранее этот автомобиль был часто замечен на парковке наротив лицея Богуна

«УК»