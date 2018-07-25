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Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в нападении на Найема

25.07.2018 08:36

Азейрбаджан отказал в экстрадиции четвертого подозреваемого в нападении на народного депутата от БПП Мустафу Найема. 

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Азербайджанская сторона отказалась выдавать его Украине", – отметил Лысенко.

По его словам, украинские правоохранители получили такое решение чуть больше месяца назад.

Пресс-секретарь ГПУ добавил, что объяснения Азейрбаджан не предоставил.

"Есть просто решение о невыдаче", – объяснил он.

В то же время, заместитель генпрокурора Евгений Енин написал в Facebook, что "генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, которые, в том числе, связаны с оценкой поведения самого Найема азербайджанской властью".

Генпрокурор Юрий Луценко в комментариях в Facebook отметил, что Интерпол не рассмотрел ходатайство Нацполиции о публикации на Саитова именно "красной карточки", которая дает основания для задержания и экстрадиции.

"Пока Интерпол выставил синюю карточку – без задержания. Ходатайство Нацполиции о красной карточке Интерпол не рассмотрел", – говорит генпрокурор.

В ГПУ подчеркнули, что экстрадицией занимается Министерство юстиции, а не прокуратура.

Ранее украинский суд отказался продлить Саитову заочный арест. Он ссылался на то, что следователи не предоставили подтверждение того, что подозреваемого объявили в международной розыск.

 

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