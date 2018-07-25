В Минюсте разъяснили правила временного выезда ребенка за границу

Для выезда за границу с ребенком один из родителей должен уведомить об этом письмом другую сторону

Начали действовать изменения в рамках второго пакета законодательной инициативы "Чужих детей не бывает", которые позволяют выезжать за границу с ребенком одному из родителей без разрешения другой стороны. Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко разъяснила правила такого нововведения, передает пресс-служба Минюста.

Так, по словам Глущенко, главное, на что следует обратить внимание - то, что один из родителей (мать или отец), который вывозит ребенка за границу, обязательно должен сообщить о выезде заказным письмом другого из родителей, который платит алименты.

"В письме необходимо указать цель выезда, куда именно едет ребенок, а также время, на которое ребенок покидает территорию Украины", - отметила Глущенко.

Кроме того, при пересечении границы родителям необходимы будут такие документы:

решение суда или органов опеки и попечительства, которым определено место жительства ребенка;

документы, подтверждающие цель и сроки выезда (например, это может быть справка из медицинского или образовательного учреждения, бронирование билетов и т. п).

В Минюсте отметили что разрешение от второго родителя также не будет нужно, даже при условии, если одна из сторон имеет намерение выехать за границу более, чем на 1 месяц или в случае наличия долга по алиментам у другого из родителей за 4 месяца или за 3 месяца, если ребенок является тяжело больным.

"В таком случае на границе необходимо будет предоставить справку о задолженности второго родителя по уплате алиментов и при необходимости -справку о болезни ребенка", - разъяснили в министерстве.

В случае нарушения сроков пребывания вне Украины отца или мать ребенка ограничат в праве самостоятельного решения вопроса выезда ребенка за границу в течение 1 года и наложен штраф. // РБК-Украина