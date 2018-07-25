Юный уголовник на украденном авто, протаранил забор, перевернулся и сбежал

В городе Вараш Ровенской области ранее судимый 16-летний местный житель угнал автомобиль Renault Kangoo, попал на нем дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия.

"68-летний житель Вараш заявил, что неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки вблизи подъезда", – сообщают в полиции.

А уже через пару часов на улице Бондаренко произошло дорожно-транспортное происшествие, где следственно-оперативная группа обнаружила автомобиль заявителя. Полицейские установили, что неизвестный не справился с управлением и допустил столкновение с забором частного хозяйства. После чего машина опрокинулась, а водитель сбежал с места происшествия.

По факту незаконного завладения транспортным средством, совершенным повторно, начато досудебное расследование. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение несовершеннолетнего, который скрывается от следствия. Санкция инкриминируемых ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. // Сегодня