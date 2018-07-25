Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Операція об’єднаних сил. Ранкове зведення 25 липня 2018 року

25.07.2018 09:21

Упродовж минулої доби, 24 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Фото Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського, Залізного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Талаківки, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Водяного застосували міномет калібром 120 мм, захисників Новотроїцького обстріляли із артилерійських систем калібром 122 мм, а у бік Лебединського летіли 122-мм артилерійські снаряди, 120-мм та 82-мм міни.

За минулу добу втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки один окупант отримав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Луганського та Південного.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...