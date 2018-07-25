В Луцке разоблачили бордель

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На Волыни полицейские разоблачили лучанку, которая занималась сутенерством
Сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Волынской области под процессуальным руководством Луцкой местной прокуратуры разоблачили 34-летнюю лучанку, которая в течение длительного времени занималась сутенерством. Об этом Depo.Львов сообщили в ГУ НП в Волынской области.
Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины и материалы дела с обвинительным актом направлено в суд.
Оперативники установили, что 34-летняя лучанка арендовала квартиру, подыскивала девушек и клиентов и от этих услуг получала доход. Следует отметить, что женщина и сама время от времени обслуживала клиентов за вознаграждение.
Следователи Луцкого отдела полиции объявили правонарушительницы о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины, речь идет о сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Материалы дела с обвинительным актом направлены в суд. За такие действия женщине грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
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