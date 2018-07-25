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На столичном проспекте Победы ранили ножом и ограбили парня

25.07.2018 09:39

В среду, 25 июля, в Киеве по адресу проспект Победы, 93-А прохожие обнаружили парня в крови. Его ограбили и порезали ножом.

Нападение произошло около 01:40. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

ограбление

По предварительной информации, на парня со спины напали двое человек. Его ударили в голову и нанесли удар ножом в область бедра. Также нападающие забрали сумку, в которой находилось не больше 100 гривен. Об этом парень рассказал сотрудникам полиции, оперативно прибывшим на место.

Полиция сообщила, что на вид пострадавшему около 23-24 лет. Его госпитализировали работники «скорой». Нападавшие скрылись с места преступления.

На месте работали криминалисты и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

 

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