У Харкові розшукується чоловік, який підозрюється у вбивстві жінки

19 липня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на проспекті Індустріальному тіла жінки.

Загиблою виявилася 55-річна мешканка району. Працівники Індустріального відділу поліції встановили, що жінка вела жебрацький спосіб життя, зловживала алкогольними напоями, займалася збором пляшок та макулатури. Також з’ясувалося, що 17 липня вона познайомилася з невідомим хлопцем, з яким вони два дні провели разом.

Прикмети чоловіка: 25-30 років, зріст 163-165 см, худорлявої статури, волосся коротке, русе.

Був одягнутий у сіру футболку та сині джинси.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити до Індустріального ВП за телефонами: 102, (0572)-50-64, 0679038750, 0934834003, 0673138800, 0979379117 або іншим зручним способом.

Поліція Харківщини