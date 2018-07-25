Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 24.07.2018

Працівники Київського відділу поліції в м. Одеса викрили 25-річну уродженку Харкова, яка на пляжі «Золотий берег» вкрала у 30-річної одеситки сумку з мобільним телефоном.

Працівники Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції викрили 45-річного жителя Чорноморська, який в одному із магазинів на місцевому ринку вкрав сто метрів телевізійного кабелю.

Працівники Білгород-Дністровського відділу поліції викрили 42-річну жительку району, яка пограбувала 25-річну знайому, відібравши у неї мобільний телефон.

ВК ГУНП в Одеській області