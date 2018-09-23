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Ще один громадянин РФ через політичні переслідування попросив притулку в Україні

22.09.2018 13:15

 На цей час тривають процесуальні дії. Найближчим часом встановленим порядком чоловіка буде передано компетентним органам.

 Сьогодні вночі прикордонники відділу прикордонної служби «Краснопілля» Сумського загону за допомогою приладу нічного бачення затримали громадянина Російської Федерації, який намагався незаконно потрапити в Україну, перетнувши кордон поза пунктом пропуску.

ДПСУ

Так, під час проведення фільтраційних заходів затриманий 25-річний чоловік, житель Москви, звернувся до правоохоронців із заявою про надання йому статусу біженця. Він пояснив, що у себе на батьківщині він піддався переслідуванням представниками російських спецслужб за свої політичні та релігійні погляди. Крім того, днями йому було пред’явлено обвинувачення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею карного кодексу РФ за збудження ненависті та ворожнечі. Через те, що він був об’явлений у федеральний розшук, та через існуючий ризик бути затриманим російськими прикордонниками в пункті пропуску, чоловік вирішив потрапити в Україну незаконним шляхом, перетнувши державний кордон на його «зеленій» ділянці. 

На цей час тривають процесуальні дії. Найближчим часом встановленим порядком чоловіка буде передано компетентним органам. // ДПСУ

 

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