Полиция расследует взрыв во дворе дома депутата горсовета в Закарпатской области

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В полиции не назвали имя хозяина дома, но местные СМИ сообщают, что это дом Элисы Сидей
Правоохранители Виноградовского отделения полиции в деле умышленного повреждения имущества в райцентре начали следствие по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
В полиции не назвали имя хозяина дома, но отметили, что это 48-летняя жительница Виноградова.
"По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в дворе 48-летней жительницы Виноградова взрывом поврежден фасад дома и бетонные лестницы", - сообщили в полиции.
По данному факту начато следствие. Следователь Виноградовского отделения полиции открыл уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые изъяли вещественные доказательства и направят их на экспертизу. Досудебное следствие по делу продолжается.
Как ранее сообщили местные СМИ, депутату Виноградовского горсовета в Закарпатской области Элисы Сидей бросили во двор взрывчатку.
Сообщение о взрыве поступило около 4:00 на линию "102" от собственников дома в Виноградове. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила, что во двор бросили взрывное устройство, повредив входные ворота и фасад дома. // 112.ua
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