Путинский «хозяин» троллей и наемников отсидел за кражу, мошенничество и нападение на женщину

Оказывается, 57-летний миллиардер Евгений Пригожин, владелец так называемой «фабрикой троллей» и частной военной компании «Вагнер», недавно внесенный США в очередной «черный список», в 1981 году был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима по статьям «кража», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность», «разбой». Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев.

29 ноября 1979 года Куйбышевский районный народный суд Ленинграда приговорил Пригожина к 2,5 годам лишения свободы условно за кражу. Его отправили отбывать трудовую повинность в Новгород, где находилось общежитие для условно осужденных. Однако уже через год он оказался в Ленинграде, где познакомился с двумя ранее судимыми гражданами. В гоп-компании было еще двое несовершеннолетних.

В феврале 1980 года Пригожин с подельником проникли в квартиру одного из домов на проспекте Маклина и похитили оттуда вазу, конфетницу, салфетницу, шесть рюмок, шесть фужеров, шесть стопок и два рога — всего на 177 рублей. В начале марта они же забрались в квартиру на Ропшинской, где украли магнитофон «Орбита», радиоприемник с проигрывателем «Орбита», хрусталь, джинсовую куртку, женскую сумочку с косметикой и даже ковровые дорожки — всего на 980 рублей. 14 марта обворовали еще один дом. Там поживились хрусталем, облигациями, вазами, авторучками, сувенирами для машины — всего на 1610 рублей. Через пять дней молодые люди взломали дверь в очередную квартиру. Но, испугавшись, что может сработать сигнализация, скрылись с места преступления.

Вечером 20 марта 1980 года компания отмечала удачную аферу в ресторане «Океан». Когда стали собираться домой, в гардеробе Пригожин заприметил незнакомую девушку в красивом пальто. Предложил ограбить ее. Потерпевшую стали преследовать на такси, а затем пешком. Когда попросили закурить, и та хотела достать сигареты, Пригожин неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Девушка потеряла сознание, Очнувшись, увидела, что с нее сняты сапоги и серьги.

Когда милиция пришла в квартиру, где жили Пригожин и его товарищ, там нашли украденное имущество. Будущего ресторатора признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы, добавив ранее неотбытое наказание. Всего — 13 лет колонии усиленного режима без ссылки и конфискации имущества.

В 1990-х Пригожин вышел на свободу, стал успешным предпринимателем. Его стали называть «другом президента Путина». // «ФАКТЫ»