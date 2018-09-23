Число погибших в результате теракта в Иране увеличилось до 24

Число погибших в результате теракта во время иранского военного парада в юго-западном городе Ахваз достигло 24. Об этом сообщается в Twitter телеканала Press TV.

Также отмечается, что среди погибших есть дети.

Ранее сообщалось, что ранения получили не менее 20 человек, а около 10 человек погибли. По словам местного заместителя губернатора, двое из боевиков были убиты, еще двое – арестованы.