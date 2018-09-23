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Число погибших в результате теракта в Иране увеличилось до 24

22.09.2018 13:35

Среди погибших есть дети

Число погибших в результате теракта во время иранского военного парада в юго-западном городе Ахваз достигло 24. Об этом сообщается в Twitter телеканала Press TV.
 
теракт в Иране
 
Также отмечается, что среди погибших есть дети.
 

Иран

Напомним, в субботу, 22 сентября, вооруженные боевики открыли огонь во время иранского военного парада. Сообщается, что нападавшие были одеты в военную форму и стреляли из парка, возле которого проходил парад. Стрельба длилась на протяжении около 10 минут.
 
Ранее сообщалось, что ранения получили не менее 20 человек, а около 10 человек погибли. По словам местного заместителя губернатора, двое из боевиков были убиты, еще двое – арестованы.
 
Сегодня Иран отмечает годовщину начала войны 1980-88 годов с Ираком несколькими общенациональными парадами. // 112.ua

 

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