Число погибших в результате теракта в Иране увеличилось до 24

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50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»
Среди погибших есть дети
Как живут заключенные на подконтрольной боевикам территории? 29 тюрем и почти 16 000 узников остались на территории, которые контролируют поддерживаемые Россией группировки...
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