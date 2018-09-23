На Прикарпатье разыскивают чинушу, забившего насмерть подчиненного прямо в кабинете (фото)

В правоохранительные органы обратилась жительница райцентра Верховина с заявлением о том, что ее 50-летнего мужа избили до смерти в помещении государственного учреждения, где он работал.

Как сообщили «ФАКТАМ» в секторе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области, на рабочем месте — на территории государственного предприятия в Верховине — между потерпевшим и более молодым коллегой внезапно возник конфликт, переросший в драку.

Подозреваемый

В ходе потасовки старший из мужчин получил закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в головной мозг, от чего умер на месте происшествий. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное тяжелое телесное повреждение», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется досудебное следствие.

По информации других, неофициальных источников, в этот день рабочие районных электрических сетей (РЭС) выполняли плановые работы. Внезапно между контролером и начальником РЭС Владимиром Литинским прямо в рабочем кабинете возникла ссора, во время которой чиновник забил насмерть своего подчиненного.

Позднее полиция сообщила, что 41-летнему жителю Верховины заочно объявлено подозрение в совершении преступления, он объявлен в розыск. Знающих о его местонахождении полиция просит сообщить информацию по телефону 102.