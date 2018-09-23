Зачем каждой организации нужно думать о безопасности

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Сегодня все говорят о безопасности. Легко попасть в ежедневную сводку новостей, где заголовки пестрят сообщениями о взломах, кражах, физическом нападении на представителей бизнеса.
Однако, хотя люди сегодня много говорят о безопасности, владельцам даже мелкого бизнеса важно смотреть вперед в перспективу. Для этого нужно время от времени задавать правильные вопросы.
Фото: topguard.ua
Альберт Эйнштейн говорил: «Если бы у меня было 20 дней, чтобы решить проблему, я бы потратил 19 дней, чтобы определить ее». Поэтому первый вопрос, который нужно задать, - вы задаете ли вы правильные вопросы? Задавая правильные вопросы, они будут рассматриваются как единый запрос, в котором заинтересованные стороны собираются вместе, чтобы выявить наилучшее решение.
Специалисты известной украинской компании ТопГард, которая занимается вопросами безопасности и охранными услугами, подготовили список вопросов по безопасности, которыми должны задаваться владельцы бизнеса. Список призван помочь в обсуждении вопросов безопасности организации.
Предприятия как малого так и крупного бизнеса все подвержены опасности совершения преступлений на их территории. Некоторые предприятия, такие как магазины, торговые центры и банки, являются первоочередными целями для грабителей, любой бизнес может стать жертвой незаконной деятельности. Спортивные мероприятия, фестивали или приезд различных представительных делегаций, это события на которых возможно присутствие большого количества людей, что в свою очередь повышает риск беспорядков и беззакония.
Использование услуг авторитетного лицензированного агентства безопасности может помочь компенсировать потенциальные потери и обеспечить общественную безопасность. Но как узнать, когда стоит привлекать таких специалистов? Какие признаки указывают на необходимость такой защиты?
Сотрудники или клиенты компании могут чувствовать себя небезопасно, когда они ходят к своим автомобилям ночью, особенно если автостоянка недостаточно освещена.
Их проблемы оправданы, отмечают эксперты, поскольку автостоянки без присмотра могут стать питательной средой для вандализма, краж и грабежей. Патрулирование парковки охранниками, в комплексе с системой видеонаблюдения может обеспечить безопасность людей и имущества.
Предприятия, расположенные в районах с высоким уровнем преступности, определенно должны понимать необходимость охранника.
«Особо тяжкие преступление» не обязательно спутники плохого соседства, - говорят специалисты ТопГард. «Например, компания может держать склад, расположенный в малонаселенной сельской местности. В этом случае существует потенциал для большего числа взломов».
Данные Национальной полиции показали, что за год по всей стране украинцы крадут товаров более чем на миллиард гривен, как правило, воруют не только покупатели, но и сам персонал. Главными причинами потерь в торрговіх компаниях стали: внутренние кражи – 33,3%, внешние кражи – 32,9%, административные ошибки – 26,1%, мошенничество поставщиков 7,6%. Таким образом, практически любой розничный сервис выиграет от присутствия охранника.
«Хорошо обученный, лицензированный охранник предпримет шаги, чтобы усилить ответственность персонала и покупателей и таким образом уменьшить єкономические и репутационніе потери», - говорят эксперты. Этот факт, который владелец бизнеса не должен упускать, рассматривая возможность найма охранной компании.
Если предприятие столкнулось с экономическими потерями из-за политики компании и низкой общей ответственности своих работников, страховая компания может потребовать план корректирующих действий, который включает услуги охранной компании.
Одна из задач, которые обычно назначаются охранникам, заключается в том, чтобы вести учет повседневной деятельности в отношении безопасности, персонала и имущества.
Например, если дверь не закрывается, это прецедент, и охранник должен заметить это и создать запись. Возможно, дверь не закрывается должным образом вследствие чьих то умышленных действий, сделанных для того, чтобы пробраться в помещение в ночные часы».
Поскольку охранник работает на охранную компанию, а не на бизнес, он может служить объективной сторонней стороной в случае, если уличенный работник будет уволен.
Другая причина, по которой ведение отчетности важно - это повышает ответственность.
«Записи о чрезвычайных происшествиях, например, когда кто-то пострадал, защищает бизнес от ответственности», отмечает эксперт.
«Если вы считаете, что у вас есть одна или две проблемы безопасности, на самом деле у вас, их вероятно, есть десятки», - говорит эксперт. «Если кто-то посвятил себя работе в службе безопасности, тот знает, что искать, что безопасно и небезопасно и что нуждается в улучшении, что полезно, а что нет. Специалист знает где может быть проблема..
Везде, где подается и продается алкоголь, это хорошее место для присутствия охранника. Ответственность бизнеса или организаторов мероприятия, может слишком дорого стоить, если разразится драка, в результате чего пострадают люди или имущество.
«Присутствие охранника является прежде всего сдерживающим фактором», - отмечает эксперт. «Он может быстро принять превентивные меры, чтобы предотвратить инциденты, прежде чем произойдет их эскалация».
Фото: topguard.ua
Предприятия, на которых работает много людей, которые входят и выходят из здания, или организаторы массовых мероприятий могут использовать охранников для отслеживания трафика, проверки людей на входе и выходе и выдачи идентификаторов.
«Физическое присутствие профессионального, вежливого охранника успокаивает общественность и создает более безопасную среду, в которой преступники будут менее склонны к совершению своих незаконных действий», - отмечает эксперт. «Он также посылает сигнал о том, что вы заботитесь об общественной безопасности и предпринимаете шаги для защиты ваших клиентов или посетителей».
Профессиональные охранники обучены для работы в ряде чрезвычайных ситуаций, в том числе в инцидентах с применением физического насилия, чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения или преступными инцидентами. Они будут иметь знания и умения, чтобы действовать ответственно и разумно, независимо от обстоятельств.
«По этой причине и более разумно иметь хорошо обученного, лицензированного охранника от авторитетной компании, защищающей ваш бизнес», - подвели итог эксперты.
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