Зачем каждой организации нужно думать о безопасности

Сегодня все говорят о безопасности. Легко попасть в ежедневную сводку новостей, где заголовки пестрят сообщениями о взломах, кражах, физическом нападении на представителей бизнеса.

Однако, хотя люди сегодня много говорят о безопасности, владельцам даже мелкого бизнеса важно смотреть вперед в перспективу. Для этого нужно время от времени задавать правильные вопросы.

Фото: topguard.ua

Правильные вопросы

Альберт Эйнштейн говорил: «Если бы у меня было 20 дней, чтобы решить проблему, я бы потратил 19 дней, чтобы определить ее». Поэтому первый вопрос, который нужно задать, - вы задаете ли вы правильные вопросы? Задавая правильные вопросы, они будут рассматриваются как единый запрос, в котором заинтересованные стороны собираются вместе, чтобы выявить наилучшее решение.

Специалисты известной украинской компании ТопГард, которая занимается вопросами безопасности и охранными услугами, подготовили список вопросов по безопасности, которыми должны задаваться владельцы бизнеса. Список призван помочь в обсуждении вопросов безопасности организации.

Зачем нужны услуги охранных служб

Предприятия как малого так и крупного бизнеса все подвержены опасности совершения преступлений на их территории. Некоторые предприятия, такие как магазины, торговые центры и банки, являются первоочередными целями для грабителей, любой бизнес может стать жертвой незаконной деятельности. Спортивные мероприятия, фестивали или приезд различных представительных делегаций, это события на которых возможно присутствие большого количества людей, что в свою очередь повышает риск беспорядков и беззакония.

Использование услуг авторитетного лицензированного агентства безопасности может помочь компенсировать потенциальные потери и обеспечить общественную безопасность. Но как узнать, когда стоит привлекать таких специалистов? Какие признаки указывают на необходимость такой защиты?

1. У вас есть проблемы безопасности на автостоянке

Сотрудники или клиенты компании могут чувствовать себя небезопасно, когда они ходят к своим автомобилям ночью, особенно если автостоянка недостаточно освещена.

Их проблемы оправданы, отмечают эксперты, поскольку автостоянки без присмотра могут стать питательной средой для вандализма, краж и грабежей. Патрулирование парковки охранниками, в комплексе с системой видеонаблюдения может обеспечить безопасность людей и имущества.

2. Ваши объекты расположены в районе с высоким уровнем уличной преступности

Предприятия, расположенные в районах с высоким уровнем преступности, определенно должны понимать необходимость охранника.

«Особо тяжкие преступление» не обязательно спутники плохого соседства, - говорят специалисты ТопГард. «Например, компания может держать склад, расположенный в малонаселенной сельской местности. В этом случае существует потенциал для большего числа взломов».

3. В компании случаются кражи и немотивированніе пропажи

Данные Национальной полиции показали, что за год по всей стране украинцы крадут товаров более чем на миллиард гривен, как правило, воруют не только покупатели, но и сам персонал. Главными причинами потерь в торрговіх компаниях стали: внутренние кражи – 33,3%, внешние кражи – 32,9%, административные ошибки – 26,1%, мошенничество поставщиков 7,6%. Таким образом, практически любой розничный сервис выиграет от присутствия охранника.

«Хорошо обученный, лицензированный охранник предпримет шаги, чтобы усилить ответственность персонала и покупателей и таким образом уменьшить єкономические и репутационніе потери», - говорят эксперты. Этот факт, который владелец бизнеса не должен упускать, рассматривая возможность найма охранной компании.

4. Вы обеспокоены вопросами ответственности

Если предприятие столкнулось с экономическими потерями из-за политики компании и низкой общей ответственности своих работников, страховая компания может потребовать план корректирующих действий, который включает услуги охранной компании.

5. У вас есть проблемы с фиксацией нарушений

Одна из задач, которые обычно назначаются охранникам, заключается в том, чтобы вести учет повседневной деятельности в отношении безопасности, персонала и имущества.

Например, если дверь не закрывается, это прецедент, и охранник должен заметить это и создать запись. Возможно, дверь не закрывается должным образом вследствие чьих то умышленных действий, сделанных для того, чтобы пробраться в помещение в ночные часы».

Поскольку охранник работает на охранную компанию, а не на бизнес, он может служить объективной сторонней стороной в случае, если уличенный работник будет уволен.

Другая причина, по которой ведение отчетности важно - это повышает ответственность.

«Записи о чрезвычайных происшествиях, например, когда кто-то пострадал, защищает бизнес от ответственности», отмечает эксперт.

6. У вас есть проблемы с безопасностью

«Если вы считаете, что у вас есть одна или две проблемы безопасности, на самом деле у вас, их вероятно, есть десятки», - говорит эксперт. «Если кто-то посвятил себя работе в службе безопасности, тот знает, что искать, что безопасно и небезопасно и что нуждается в улучшении, что полезно, а что нет. Специалист знает где может быть проблема..

7. Алкоголь

Везде, где подается и продается алкоголь, это хорошее место для присутствия охранника. Ответственность бизнеса или организаторов мероприятия, может слишком дорого стоить, если разразится драка, в результате чего пострадают люди или имущество.

«Присутствие охранника является прежде всего сдерживающим фактором», - отмечает эксперт. «Он может быстро принять превентивные меры, чтобы предотвратить инциденты, прежде чем произойдет их эскалация».

Фото: topguard.ua

8. У вас возникли проблемы с передвижением людей

Предприятия, на которых работает много людей, которые входят и выходят из здания, или организаторы массовых мероприятий могут использовать охранников для отслеживания трафика, проверки людей на входе и выходе и выдачи идентификаторов.

«Физическое присутствие профессионального, вежливого охранника успокаивает общественность и создает более безопасную среду, в которой преступники будут менее склонны к совершению своих незаконных действий», - отмечает эксперт. «Он также посылает сигнал о том, что вы заботитесь об общественной безопасности и предпринимаете шаги для защиты ваших клиентов или посетителей».

9. Вам нужна помощь в чрезвычайных ситуациях

Профессиональные охранники обучены для работы в ряде чрезвычайных ситуаций, в том числе в инцидентах с применением физического насилия, чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения или преступными инцидентами. Они будут иметь знания и умения, чтобы действовать ответственно и разумно, независимо от обстоятельств.

«По этой причине и более разумно иметь хорошо обученного, лицензированного охранника от авторитетной компании, защищающей ваш бизнес», - подвели итог эксперты.