В Киеве может появиться муниципальное такси

CEO Transflot Виктор Федосюк сообщил, что в столице можем появиться киевское такси по типу муниципальной службы

Компании Transflot обсуждает с киевскими властями запуск в столице муниципального такси. Об этом в интервью Delo.ua заявил главный исполнительный директор компании Transflot Виктор Федосюк.

"Сейчас мы обсуждаем с властями столицы запуск киевского такси, по типу муниципальной службы. Сложно спрогнозировать спрос, это пока только идея. Но это одно из направлений решения", — отметил Федосюк, пока не уточнив дату запуска такого такси.

По его словам, запуск такого такси — возможность сбалансировать рынок такси, который на сегодня более чем на 60% "принадлежит" Uber и Uklon.

"Если ранее эти компании начинали с минимальных тарифов и привлекали пассажиров бонусами, то уже сейчас и Uber, и Uklon могут позволить себе нерегулируемо поднимать тарифы", — напомнил Федосюк.

Он добавил, что сегодня рынок такси в Украине — это "нерегулируемый рынок, где хаос и анархия".

Напомним, по данным экспертов, 95% рынка находится в тени. Считается, что в Киеве 25-30 тыс. машин такси.

Почему это важно? В Украине не единожды пытались хоть как-то урегулировать рынок такси. Дело в том, что большинство посредников не несут никакой ответственности перед потребителями. Сами таксисты работают в службах без надлежащего оформления и лицензирования. Государству это грозит колоссальными недополученными средствами в бюджет, пассажиру — небезопасностью перевозок.