Братья из Украины наладили канал поставки в Россию запчастей к ракетным системам

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, передает УНН.

"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Российской Федерации запчастей и комплектующих к ракетным системам, а именно - систем управления реактивными снарядами, систем навигации и связи, которые были похищены непосредственно со складов воинских частей, где они хранились, или сняты с боевой техники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из двух братьев - организаторов группы - был задержан один. Задержание произошло под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2018 годов указанные граждане Украины через курьеров передавали в Российской Федерации указанное оборудование для дальнейшего производства продукции военного назначения и оружия на территории страны-агрессора. Также установлено, что среди изъятого во время передачи в Российскую Федерацию оборудования - диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы "Компарус", производителем которой является ракетно-космический завод ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (г. Москва, РФ), и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерных, курсовом и глиссадных модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры "Курс-93-М".

По оперативной информации, изъятое оборудование в течение 20 последних лет похищалось со складов воинских частей и снималось с боевой техники, что будет проверено в ходе дальнейшего проведения досудебного расследования.

"Изготовленное ​​с установлением комплектующих украинского производства оружие предназначалось для дальнейшего использования его против украинских военных формирований и государственных силовых структур во время проведения операции Объединенных сил на востоке Украины. Таким образом, предатели Украины действовали с целью содействия деятельности террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", - указали в военной прокуратуре.

Во время санкционированных судом обысков, в ходе проведения следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, электронную переписку с заказчиками из Российской Федерации, а также и значительное количество указанных элементов и комплектующих военного назначения и двойного использования, в том числе четыре специальных комплекса автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) "Топаз-2000".

На данный момент задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Второго организатора преступной группы объявили в розыск.