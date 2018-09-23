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Под Львовом в тройном ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей

23.09.2018 01:53

Дети двух и 14 лет, а также двое взрослых пострадавших госпитализированны в медучреждение

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 сентября, на Винниковском мосту возле Львова, уточнил отдел коммуникации полиции Львовской области.

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По предварительной информации полицейских, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Crafter из Львова нарушил безопасную дистанцию, в результате чего произошло попутное столкновение с автомобилем Peugeot Expert под управлением 29-летнего жителя Тернополя, который от удара выехал на встречную полосу , где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". За его рулем находился 48-летний житель города Радехов.

"С телесными повреждениями в больницу доставили четырех человек, в том числе дети двух и 14 лет. Диагнозы пока уточняются", – отметили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. // Сегодня

 

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