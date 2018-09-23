Быдло бессмертно при всех властях! В Прилуках скандальный сын мэра избил активиста

Скандальный сын мэра Прилук Ярослав Попенко, который ранее неоднократно попадал в пьяные ДТП, угодил в очередную историю. На этот раз он напал на главу местной общественной организации "Небезразличные прилучане" Романа Гоголя.

"Сзади услышал свое имя, когда поворачивался – увидел Ярослава, который замахивался ногой. Чтобы уйти от удара я выставил руку и заблокировал его удар ногой, однако получил травму руки", – рассказал пострадавший.

Нападение на себя он связывает с тем, что две недели назад вместе с друзьями освещал дорожное происшествие, которое произошло из-за сына городского головы. Пьяный Ярослав Попенко снес своим авто электроопору, оставив без света жителей улицы. Этот инцидент Гоголь заснял на видео. Еще тогда сын мэра бросался на активиста с кулаками.

"Видимо после этого, он к нам имеет претензии. Он и тогда ввел себя неадекватно и угрожал, а тут – реализовал свою нелюбовь", – считает Гоголь.

Два года назад Попенко снес автомобилем забор возле частного дома. В тот день он также был пьян. В ответ на претензии пострадавших – сын мэра оскорблял их и вел себя неприлично. Тогда – отделался штрафом.

О вызывающем поведении сына чиновника знают все соседи по многоэтажке, где он живет, но деталями с журналистами делиться не стали, чтобы не нарваться на неприятности.

Несмотря на то, что сын чиновницы нигде не работает, журналистам Сегодня застать его дома не удалось. Ровным счетом, как и на рабочем месте его мать Ольгу Попенко. После очередного ДТП, устроенного сыном, она ушла в отпуск.

Из-за нападения на Гоголя в полиции начали расследование, квалифицируют правонарушения как нанесение умышленных телесных повреждений.

"Эта статья предусматривает как штрафы, так и работы до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года", – комментирует начальник отдела коммуникации главного управления полиции в Черниговской области.

В конце сентября сына городского мэра будут судить за ДТП, а после – и за нападение на главу общественной организации.