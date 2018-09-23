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В Одессе стреляли в очередного активиста

23.09.2018 00:11

Состояние потерпевшего тяжелое.

В Одессе сегодня, 22 сентября стреляли в общественного активиста Олега Михайлика. Об этом сообщает "Думская".

В Одессе стреляли в общественного активиста

Информация подтверждает также еще один известный активист Сергей Стерненко. По его информации, в Михайлика стреляли во дворе его дома на ул. Осипова. Активист получил ранение грудной клетки. Он находится в Еврейской больнице. Состояние оценивают как очень тяжелое - он потерял много крови.

По словам советника главы ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.

«У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении. Обстоятельства случившего пока не выяснены, квалификация уточняется», - отметил Форостяк.

Официальные комментарии полиция опока не дает.

Медики сообщают, что у Михайлика больше литра крови в сердечной сумке, но само сердце не задето. Пуля находится там. Состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшего выводят из шокового состояния. // LB.ua

 

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