Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Николаеве умер младенец-подкидыш с заражением крови

23.09.2018 08:48

В Николаевской области умер малыш, за жизнь которого неделю боролись врачи. Все это время новорожденный мальчик, подброшенный в «окно жизни» в городе Первомайск, находился в реанимации в тяжелом состоянии.

По всей видимости, мальчик, которого назвали Богданом, родился в тот же день, когда его подбросили в роддом — 14 сентября.

Мальчик-подкидыш в Николаевской области

Первоначально медики решили, что младенца избили — на его теле было множество синяков и кровоподтеков. Ребенка отправили в Николаевскую областную больницу, где оказалось, что у малыша тяжелая форма сепсиса (заражение крови).

Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в субботу, 22 сентября, несмотря на все усилия врачей Богданчик умер. Полиция разыскивает женщину, родившую ребенка, и просит всех, кто располагает полезной информацией, сообщить в Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Первомайск 55 213, ул. Михаила Грушевского, 29 или по телефонам (5161) 7−52−02, 063−282−53−29, 068−314−29−49, 102. // «ФАКТЫ»

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...