В Николаеве умер младенец-подкидыш с заражением крови

В Николаевской области умер малыш, за жизнь которого неделю боролись врачи. Все это время новорожденный мальчик, подброшенный в «окно жизни» в городе Первомайск, находился в реанимации в тяжелом состоянии.

По всей видимости, мальчик, которого назвали Богданом, родился в тот же день, когда его подбросили в роддом — 14 сентября.

Первоначально медики решили, что младенца избили — на его теле было множество синяков и кровоподтеков. Ребенка отправили в Николаевскую областную больницу, где оказалось, что у малыша тяжелая форма сепсиса (заражение крови).

Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в субботу, 22 сентября, несмотря на все усилия врачей Богданчик умер. Полиция разыскивает женщину, родившую ребенка, и просит всех, кто располагает полезной информацией, сообщить в Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Первомайск 55 213, ул. Михаила Грушевского, 29 или по телефонам (5161) 7−52−02, 063−282−53−29, 068−314−29−49, 102. // «ФАКТЫ»