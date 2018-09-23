Джошуа деклассировал «русского витязя» Поветкина, отправив его в нокаут в седьмом раунде (видео)

Британец Энтони Джошуа защитил свои чемпионские титулы в бою против россиянина Александра Поветкина.

Как сообщает Укринформ, бой проходил в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе британец Энтони Джошуа нокаутировал россиянина Александра Поветкина.

Всееее!!!!

Русский витязь в нокауте!

Для тех кто не видел,как это было,вот наслаждайтесь!

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻🥊🥊

Звук тихо,дитеныш спит,уж простите . pic.twitter.com/Znq8uplSpy — Alan Vest ™ (@ya_AlanVest) 22 сентября 2018 г.

В 7-м раунде британец отправил Поветкина в нокдаун, после которого россиянин еле поднялся. Почти сразу Джошуа нанес несколько ударов и отправил соперника в нокаут.

У Джошуа теперь 22 победы, 21 из которых нокаутом. Следующим соперником Джошуа может стать победитель боя Уайлдер - Фьюри.

Напомним, что 5 лет назад, в Москве состоялся поединок, который называли главным боем тяжеловесов в современном боксе. Украинец Владимир Кличко достаточно легко одолел российского боксера Александра Поветкина и остался чемпионом мира в тяжелом весе по четырем различным версиям.

До этого боя Кличко был чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, а Поветкин - регулярным чемпионом мира по версии WBA.

Поветкин выстоял все 12 раундов боя, проходившего в московском спорткомплексе "Олимпийский", но пропустил при этом много тяжелых ударов от Кличко, после чего судьи объявили победителем украинского боксера.