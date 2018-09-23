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Джошуа деклассировал «русского витязя» Поветкина, отправив его в нокаут в седьмом раунде (видео)

23.09.2018 01:00

Британец Энтони Джошуа защитил свои чемпионские титулы в бою против россиянина Александра Поветкина. 

Как сообщает Укринформ, бой проходил в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе британец Энтони Джошуа нокаутировал россиянина Александра Поветкина.

Бокс: Джошуа нокаутировал Поветкина

В 7-м раунде британец отправил Поветкина в нокдаун, после которого россиянин еле поднялся. Почти сразу Джошуа нанес несколько ударов и отправил соперника в нокаут.

 

У Джошуа теперь 22 победы, 21 из которых нокаутом. Следующим соперником Джошуа может стать победитель боя Уайлдер - Фьюри.

Напомним, что 5 лет назад, в Москве состоялся поединок, который называли главным боем тяжеловесов в современном боксе. Украинец Владимир Кличко достаточно легко одолел российского боксера Александра Поветкина и остался чемпионом мира в тяжелом весе по четырем различным версиям.

До этого боя Кличко был чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, а Поветкин - регулярным чемпионом мира по версии WBA.

Поветкин выстоял все 12 раундов боя, проходившего в московском спорткомплексе "Олимпийский", но пропустил при этом много тяжелых ударов от Кличко, после чего судьи объявили победителем украинского боксера.

 

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