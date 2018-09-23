В Киеве пьяный водитель с наркотой в машине, уходя от погони, разбил три авто (фото)

В субботу, 22 сентября, в Киеве на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой произошло масштабное ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos совершил столкновение с Ford Focus, Skoda Forman и Mitsubishi Carisma.

Авария случилась около 18:40. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По предварительной информации, Daewoo остановили патрульные для проверки автомобиля. Однако водитель проигнорировал требования правоохранителей и начал убегать. В ходе погони водитель Lanos совершил столкновение с патрульным автомобилем на улице Абая Кунанбаева.

На перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой беглец пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, однако его зацепил Ford. От касания Daewoo перевернулся на встречные автомобили. В результате происшествия пострадала девушка из Mitsubishi , ее с легкими травмами госпитализировали в больницу.

Также на месте стало известно, что водитель находится в состоянии опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. При осмотре автомобиля были выявлены вещества похожие на наркотические, а именно порошкоподобное вещество и свежесорванные кусты конопли.

Из-за ДТП движение по Харьковскому шоссе было немного затруднено. На месте работали сотрудники патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.