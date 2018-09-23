«Миротворец» нашел венгерские паспорта у четырех закарпатских депутатов и заместителя мэра Чопа

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
На днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.
Пятеро граждан Украины, внесенные в базу проекта «Миротворец» за незаконное получение венгерских паспортов, являются депутатами местных советов и должностными лицами.
Об этом свидетельствует информация в их анкетах, доступных в базе данных «Миротворца», сообщает УНИАН.
Так, Иосиф Фовриш и Степан Гал являются депутатами Виноградовского районного совета (Закарпатская область).
Адальберт Браун – депутатом Береговского районного совета, а Кароль Берки - депутатом от КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья) Береговского райсовета.
Оскар Балог, у которого, согласно «Миротворцу», также есть венгерское гражданство, является заместителем городского головы города Чоп.
Как сообщалось, на днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.
Дипломатический скандал спровоцировал очередное обострение отношений между Украиной и Венгрией.
Как живут заключенные на подконтрольной боевикам территории? 29 тюрем и почти 16 000 узников остались на территории, которые контролируют поддерживаемые Россией группировки...