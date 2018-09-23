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«Миротворец» нашел венгерские паспорта у четырех закарпатских депутатов и заместителя мэра Чопа

23.09.2018 11:28

На днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

Пятеро граждан Украины, внесенные в базу проекта «Миротворец» за незаконное получение венгерских паспортов, являются депутатами местных советов и должностными лицами.

Местные закарпатские депутаты обладают венгерскими паспортами / imigrant-hungary.com

Об этом свидетельствует информация в их анкетах, доступных в базе данных «Миротворца», сообщает УНИАН.

Так, Иосиф Фовриш и Степан Гал являются депутатами Виноградовского районного совета (Закарпатская область).

Адальберт Браун – депутатом Береговского районного совета, а Кароль Берки - депутатом от КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья) Береговского райсовета.

Оскар Балог, у которого, согласно «Миротворцу», также есть венгерское гражданство, является заместителем городского головы города Чоп.

Как сообщалось, на днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

Дипломатический скандал спровоцировал очередное обострение отношений между Украиной и Венгрией.

 

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