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Самые криминальные города мира: Киев, Харьков и Львов — «середнячки»

23.09.2018 13:33

Самым безопасным назван Абу-Даби, а самым криминальным городом мира - Сан-Педро-Сула в Гондурасе

Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов мира. Соответствующий рейтинг составил сервис Numbeo - крупнейшая в мире база данных о городах и странах мира. Numbeo в основном предоставляет информацию об условиях жизни в городах и странах мира, включая стоимость жизни, показатели стоимости жилья, качества здравоохранение, о транспорте, преступности.

Из открытых источников

В рейтинге преступности за 2018 год Киев занимает 130 место с индексом 47,9 (индекс безопасности 52,1), Харьков на 139 месте с индексом 46,77 (индекс безопасности 53,23), Львов - 207 место с индексом 39,92 (индекс безопасности (60,08).

Согласно рейтингу, самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула в Гондурасе и индексом 85,18 и индексом безопасности 14,82.
Всего в рейтинге 327 городов. Самыми криминальными городами мира также названы столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, города Форталеза, Сальвадор и Ресифи (Бразилия), Дурбан, Йоханнесбург и Претория (ЮАР), и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.

Самым безопасным назван Абу-Даби. Наименее опасными городами названы также столица Катара Доха, Осака и Токио (Япония), Квебек (Канада), столица Сингапура, Базель (Швейцария), Мюнхен (Германия). // 112.ua

 

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