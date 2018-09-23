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В Киеве ревнивец разбил машину соперника... телевизором (фото, видео)

23.09.2018 14:36

В субботу, 22 сентября, на припаркованный во дворе дома автомобиль Ford Focus ревнивый мужчина выбросил кинескоп. Прибор выбросили из окна жилого дома по адресу проспект Маяковского 59а, а упал он прямо на лобовое стекло машины.

ЧП произошло около 00:30. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

На припаркованный во дворе дома автомобиль Ford Focus ревнивый мужчина выбросил кинескоп

По словам местных жителей, ночью они слышали громкий хлопок, прохожий на взрыв. Утром же увидели поврежденную машину, на которой было множество осколков разбитого кинескопа.

По предварительным данным ремонт обойдется в сумму около 1 тысячи долларов

Друг владельца поврежденной машины сообщил, что это случилось из-за ревнивого парня девушки, с которой был знаком пострадавший. Так ревнивец мстил за то что девушка его бросила. В этом он обвиняет владельца автомобиля, поскольку тот в последнее время проводил с ней много времени.

В результате падения кинескопа, у машины полностью разбито лобовое стекло, поврежден капот и крылья. По предварительным данным ремонт обойдется в сумму около 1 тысячи долларов. 

 

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