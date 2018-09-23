Украинские военные корабли идут из Одессы в Бердянск через Керческий пролив

Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море. Об этом сообщает интернет-издание "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.

"Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив. В соответствии с соглашением от 2003 года Азовское море – это внутреннее море двух государств, в соответствии с чем гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты. Этим неоднократно пользовалась в РФ, а теперь с обострением ситуации на Азовском море, решило воспользоваться и командование ВМС ВСУ в соответствии с потребностями, которые возникли", – говорится в сообщении портала.

Судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, которых сегодня в данном регионе нет.

"Начиная от перехода вблизи оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ – "Аметист" проекта 22460, впоследствии к нему присоединился еще один неустановленный корабль", – отмечается в сообщении.

В 2000-х годах судно было переоборудовано под корабль управления по демонтажем незадействованного оборудования плавучей ремонтной мастерской. 20 марта 2014 корабль был захвачен русскими оккупантами. 18 апреля 2014 переведен в Одессу

Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Построен на Ярославском судостроительном заводе (заводской № 403) в 1973 году. Вошел в состав Черноморского флота. 20 марта 2014 захвачен российскими войсками. 20 мая 2014 возвращен ВМС Украины.

Как сообщалось, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.

Напомним, что не так давно на фоне российской агрессии ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря. // Сегодня