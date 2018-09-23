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В России туристы-парашютисты упали на электропровода (видео)

23.09.2018 15:40

 22 сентября на пляже поселка Джугба в Краснодарском крае России произошла чрезвычайная ситуация. Парень и девушка, катаясь на парашюте, врезались в электропровода. Сейчас пара находится в реанимации.

Видео момента жуткого инцидента опубликовали в сети. 

Российские СМИ сообщают, что оба пострадавших получили электротравмы. Их доставили в больницу № 2 поселка Новомихайловского Туапсинского района. Мужчина находится в реанимации.

Причины чрезвычайной ситуации на данный момент неизвестны. В комментариях под видео люди обвиняют инструктора, который проводил буксировку парашюта. // 24tv.ua

 

 

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