Украинец Олег Верняев завоевал золото и серебро на Кубке мира по спортивной гимнастике

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в городе Сомбатхей, что на западе Венгрии, украинский спортсмен, младший лейтенант Олег Верняев завоевал две медали.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Олимпийский чемпион Рио 2016 24-летний гимнаст Центрального спортивного комплекса Вооруженных Сил Украины стал лучшим в упражнениях на коне, кроме того завоевал серебро в вольных упражнениях", - говорится в сообщении.