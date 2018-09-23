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Украинец Олег Верняев завоевал золото и серебро на Кубке мира по спортивной гимнастике

23.09.2018 16:45

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в городе Сомбатхей, что на западе Венгрии, украинский спортсмен, младший лейтенант Олег Верняев завоевал две медали.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Верняев завоевал золото и серебро на Кубке мира по спортивной гимнастике

"Олимпийский чемпион Рио 2016 24-летний гимнаст Центрального спортивного комплекса Вооруженных Сил Украины стал лучшим в упражнениях на коне, кроме того завоевал серебро в вольных упражнениях", - говорится в сообщении. 

 

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